Юрист Анцелиович: ВАДА считает, что Синнер виноват, подпустил непрофессиональную команду

Юрист Анна Анцелиович высказалась о перспективах разрешения допингового дела первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«На самом деле, у него перспективы в этом деле есть, потому что ВАДА признало, что его версия заслуживает доверия: они не оспаривают источник попадания (допинга) – они говорят, что не была определена правильная степень вины спортсмена, и, соответственно, с тем, что комиссия определила отсутствие вины, ВАДА не согласно: они считают, что он виноват, что подпустил к себе непрофессиональную команду.

ВАДА хочет его дисквалификации. Сейчас принято решение, что в ВАДА действиях отсутствует полная вина и какая-либо халатность: он не мог предугадать и как-то повлиять на него. WADA считает, раз уж он допустил такого массажиста, то была его определённая вина, но так как в его пробах нашли клостебол, то единственная решение у комиссии – дисквалифицировать на год или два. Сейчас за неумышленное употребление либо год, либо два.

Я считаю, что у него есть шанс доказать, что в его действиях не было вины, и были такие прецеденты в CAS, когда за подобные нарушение признавали отсутствие вины», — сказала Анцелиович в эфире BetBoom Tennis.