Ирина Хромачёва обрушилась с критикой на WTA-тур из-за неуважения к парным игрокам

Российская теннисистка Ирина Хромачёва, выступающая в парном разряде с Анной Данилиной из Казахстана, раскритиковала WTA-тур за отношение к парным игрокам. Хромачёва и Данилина проиграли испанке Пауле Бадосе и чешке Каролине Муховой на старте турнира WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Браво, WTA. Мы проиграли одиночницам в парном турнире в Пекине. И они снимаются со второго круга, потому что им плевать на пару… но они продолжают играть в одиночном разряде на этой неделе. Безумно занимать место других команд, которые могли попасть в сетку и полноценно играть.

Со мной такое случалось уже два раза в этом году, когда пара выиграла в первом круге и снялась. Без уважения к парным игрокам. А также к людям, которые пытаются попасть на турнир. Очень милое правило. Турниры теряют один матч в расписании. Уважение в WTA-туре, нет, не слышала о его существовании. Безумие», — написала Хромачёва на своей странице в соцсетях.