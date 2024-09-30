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Янник Синнер — о допинг-деле: раньше были бессонные ночи, теперь снова будет нелегко

Янник Синнер — о допинг-деле: раньше были бессонные ночи, теперь снова будет нелегко
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём эмоциональном состоянии в свете новостей о допинг-деле.

«Это не та ситуация, в которой мне хотелось бы оказаться, она очень деликатная, трудная и к тому же необычная. Я всегда себе напоминаю, что не сделал ничего плохого, что мне немного помогает. Конечно, раньше у меня были бессонные ночи, и теперь снова будет нелегко.

Я разочарован тем, что снова оказался в такой ситуации, но пытаюсь как-то сосредоточиться на своей работе и сделать всё возможное, чтобы быть готовым к каждому матчу. Но да, это трудный момент для меня и моей команды. В этом деле не только я один, но и моя команда. Я держу рядом с собой людей, с которыми мне хорошо и которые знают меня», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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