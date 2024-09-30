Стала известна сетка «Мастерса» в Шанхае, где сыграют Джокович, Синнер, Рублёв и Медведев

Стала известна сетка турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который пройдёт со 2 по 13 октября. На нём сыграют пять российских теннисистов — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Медведев, Рублёв и Хачанов пропускают первый круг, Сафиуллин сыграет с победителем квалификации. Котов сразится с чехом Иржи Легечкой на старте турнира.

В Шанхае также сыграют 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Действующий чемпион соревнований поляк Хуберт Хуркач не сыграет в Шанхае из-за проблем со здоровьем.