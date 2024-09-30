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Навратилова сравнила дело Синнера с допингом китайских пловцов

Навратилова сравнила дело Синнера с допингом китайских пловцов
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала новость о подаче апелляции Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Янника Синнера.

«Это безумие. ВАДА — это бардак. Китайские пловцы свободны, и теперь это? Какая же у нас плохая система…» — написала Навратилова на своей странице в соцсети Х.

В апреле стало известно, что в 2021 году 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина, за что не были дисквалифицированы.

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