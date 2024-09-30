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Турнир ATP-500 в Токио: расписание игрового дня 1 октября

Турнир ATP-500 в Токио: расписание игрового дня 1 октября
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Во вторник, 1 октября, состоится финальный матч на хардовом турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием последнего соревновательного дня соревнований.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Расписание игрового дня 1 октября (время — московское, предварительное):

Турнир в Токио проходит с 25 сентября по 1 октября. Действующим чемпионом является американский теннисист Бен Шелтон, который в этом году уступил в четвертьфинальном матче французскому теннисисту Артюру Фису со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).

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