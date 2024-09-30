Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 1 октября

Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 1 октября
Комментарии

Во вторник, 1 октября, пройдут матчи четвёртого круга на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, где выступят две россиянки — Анна Калинская и Мирра Андреева.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 1 октября (время — московское, предварительное):

  • 6:00. Паула Бадоса (Испания) — Джессика Пегула (США);
  • 7:00. Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия);
  • 7:30. Чжан Шуай (Китай) — Магдалена Френх (Польша);
  • 11:00. Юлия Стародубцева (Украина) — Анна Калинская (Россия);
  • 15:30. Наоми Осака (Япония) — Кори Гауфф (США).
Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android