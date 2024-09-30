Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 1 октября

Во вторник, 1 октября, пройдут матчи четвёртого круга на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, где выступят две россиянки — Анна Калинская и Мирра Андреева.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 1 октября (время — московское, предварительное):