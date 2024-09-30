Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 1 октября
Во вторник, 1 октября, пройдут матчи четвёртого круга на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, где выступят две россиянки — Анна Калинская и Мирра Андреева.
Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 1 октября (время — московское, предварительное):
- 6:00. Паула Бадоса (Испания) — Джессика Пегула (США);
- 7:00. Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия);
- 7:30. Чжан Шуай (Китай) — Магдалена Френх (Польша);
- 11:00. Юлия Стародубцева (Украина) — Анна Калинская (Россия);
- 15:30. Наоми Осака (Япония) — Кори Гауфф (США).
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