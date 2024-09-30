Турнир ATP-500 в Пекине: расписание матчей 1 октября

В понедельник, 30 сентября, пройдут полуфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, где выступит один россиянин — Даниил Медведев.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай). Расписание матчей 1 октября (время московское, предварительное):

11:00. Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания);

14:00. Янник Синнер (Италия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай).

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева.