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Даниил Медведев — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:00

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:00
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Сегодня, 1 октября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится полуфинальный матч, в котором встретятся 5-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 3-я ракетка в мировом рейтинге испанец Карлос Алькарас. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (м). 1/2 финала
01 октября 2024, вторник. 11:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Во втором полуфинале итальянец Янник Синнер сыграет с представителем Китая Бу Юньчаокэтэ.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева.

Турнирная сетка турнира в Пекине (м)
Календарь турнира в Пекине (м)
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