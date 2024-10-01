Даниил Медведев — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:00

Сегодня, 1 октября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится полуфинальный матч, в котором встретятся 5-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 3-я ракетка в мировом рейтинге испанец Карлос Алькарас. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором полуфинале итальянец Янник Синнер сыграет с представителем Китая Бу Юньчаокэтэ.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева.