Даниил Медведев — Карлос Алькарас: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится полуфинальный матч, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и третья ракетка в мировом рейтинге испанец Карлос Алькарас. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч начнётся не ранее 11:00 мск. Телетрансляция турнира на территории России не проводится, однако будет доступна на сайте EurosportPlayer и Tennis TV.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева.

В предыдущем раунде Даниил Медведев обыграл итальянца Флавио Коболли, Карлос Алькарас оказался сильнее Карена Хачанова.