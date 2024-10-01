Даниил Медведев — Карлос Алькарас: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится полуфинальный матч, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и третья ракетка в мировом рейтинге испанец Карлос Алькарас. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Матч начнётся не ранее 11:00 мск. Телетрансляция турнира на территории России не проводится, однако будет доступна на сайте EurosportPlayer и Tennis TV.
Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева.
В предыдущем раунде Даниил Медведев обыграл итальянца Флавио Коболли, Карлос Алькарас оказался сильнее Карена Хачанова.
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