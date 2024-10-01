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Пара россиянки Сизиковой и венгерки Бабош не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине

Пара россиянки Сизиковой и венгерки Бабош не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине
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Венгерская теннисистка Тимя Бабош и россиянка Яна Сизикова проиграли бразильской спортсменке Беатрис Хаддад-Майе и немке Лауре Зигемунд во втором круге парного разряда турнира в Пекине со счётом 4:6, 2:6.

Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
01 октября 2024, вторник. 06:10 МСК
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Яна Сизикова
Россия
Яна Сизикова
Т. Бабош Я. Сизикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Б. Хаддад-Майя Л. Зигемунд

Матч продолжался 1 час 18 минут. Пара Бабош и Сизиковой допустила пять двойных ошибок, реализовала один брейк-пойнт из двух и не сделала ни одной подачи навылет. На счету их соперниц три эйса, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. В следующем круге Хаддад-Майя и Зигемунд встретятся с победительницами матча Эррани/Паолини — Фернандес/Сутджиади.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 27 сентября по 5 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610.

Календарь турнира в Пекине
Турнирная сетка соревнований в Пекине
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