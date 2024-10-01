Паула Бадоса отреагировала на свою победу над Джессикой Пегулой на турнире в Пекине

19-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свою победу в четвёртом круге турнира в Пекине над третьей ракеткой рейтинга американкой Джессикой Пегулой.

«Я очень счастлива. Это очень особенное событие для меня… Это много значит для меня. Я только что победила теннисистку из первой десятки. Я очень долго шла к этому результату. Мне нужно стать ещё лучше в следующем матче и продолжать совершенствоваться. Наслаждаюсь этим прекрасным видом спорта», — сказала Бадоса в интервью после матча China Open.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Победительницей прошлого года является первая ракетка рейтинга Ига Швёнтек. Призовой фонд турнира составляет $ 8 955 610.