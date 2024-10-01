Паула Бадоса отреагировала на свою победу над Джессикой Пегулой на турнире в Пекине
Поделиться
19-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свою победу в четвёртом круге турнира в Пекине над третьей ракеткой рейтинга американкой Джессикой Пегулой.
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2024, вторник. 06:10 МСК
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Я очень счастлива. Это очень особенное событие для меня… Это много значит для меня. Я только что победила теннисистку из первой десятки. Я очень долго шла к этому результату. Мне нужно стать ещё лучше в следующем матче и продолжать совершенствоваться. Наслаждаюсь этим прекрасным видом спорта», — сказала Бадоса в интервью после матча China Open.
Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Победительницей прошлого года является первая ракетка рейтинга Ига Швёнтек. Призовой фонд турнира составляет $ 8 955 610.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 октября 2024
-
08:17
-
07:53
-
07:39
-
07:00
- 30 сентября 2024
-
23:45
-
23:30
-
23:15
-
22:40
-
21:00
-
20:00
-
19:12
-
19:00
-
18:00
-
17:35
-
17:21
-
17:06
-
17:06
-
16:54
-
16:38
-
16:37
-
16:05
-
15:56
-
15:32
-
15:26
-
15:14
-
14:45
-
14:38
-
14:15
-
14:15
-
14:02
-
14:00
-
13:59
-
13:46
-
13:40
-
13:11