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Паула Бадоса отреагировала на свою победу над Джессикой Пегулой на турнире в Пекине

Паула Бадоса отреагировала на свою победу над Джессикой Пегулой на турнире в Пекине
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19-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свою победу в четвёртом круге турнира в Пекине над третьей ракеткой рейтинга американкой Джессикой Пегулой.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2024, вторник. 06:10 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Я очень счастлива. Это очень особенное событие для меня… Это много значит для меня. Я только что победила теннисистку из первой десятки. Я очень долго шла к этому результату. Мне нужно стать ещё лучше в следующем матче и продолжать совершенствоваться. Наслаждаюсь этим прекрасным видом спорта», — сказала Бадоса в интервью после матча China Open.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Победительницей прошлого года является первая ракетка рейтинга Ига Швёнтек. Призовой фонд турнира составляет $ 8 955 610.

Календарь турнира в Пекине
Турнирная сетка соревнований в Пекине
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