595-я ракетка мира Чжан Шуай вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине

Завершился матч 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором 595-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай в двух сетах обыграла Магдалену Френх из Польши (31-я в мировом рейтинге) — 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Китаянка два раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и три выигранных брейк-пойнта.
Напомним, теннисистка из Польши в третьем круге соревнований обыграла россиянку Диану Шнайдер со счётом 0:6, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале турнира в Пекине Чжан Шуай встретится с 19-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой, которая в 1/8 финала обыграла Джессику Пегулу (третья в рейтинге WTA) — 6:4, 6:0.
- 1 октября 2024
-
09:30
-
09:15
-
08:17
-
07:53
-
07:39
-
07:00
- 30 сентября 2024
-
23:45
-
23:30
-
23:15
-
22:40
-
21:00
-
20:00
-
19:12
-
19:00
-
18:00
-
17:35
-
17:21
-
17:06
-
17:06
-
16:54
-
16:38
-
16:37
-
16:05
-
15:56
-
15:32
-
15:26
-
15:14
-
14:45
-
14:38
-
14:15
-
14:15
-
14:02
-
14:00
-
13:59
-
13:46