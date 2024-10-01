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595-я ракетка мира Чжан Шуай вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине

595-я ракетка мира Чжан Шуай вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине
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Завершился матч 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором 595-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай в двух сетах обыграла Магдалену Френх из Польши (31-я в мировом рейтинге) — 6:4, 6:2.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2024, вторник. 07:30 МСК
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Китаянка два раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и три выигранных брейк-пойнта.

Напомним, теннисистка из Польши в третьем круге соревнований обыграла россиянку Диану Шнайдер со счётом 0:6, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале турнира в Пекине Чжан Шуай встретится с 19-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой, которая в 1/8 финала обыграла Джессику Пегулу (третья в рейтинге WTA) — 6:4, 6:0.

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