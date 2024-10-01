Анна Калинская — Юлия Стародубцева: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала в Пекине

Сегодня, 1 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч 1/8 финала, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и украинка Юлия Стародубцева, занимающая 115-ю строчку в мировом рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 11:00 мск.

Калинская и Стародубцева проведут между собой первую встречу на турнирах уровня WTA.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 8 955 610 проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:2).