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Анна Калинская — Юлия Стародубцева: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала в Пекине

Анна Калинская — Юлия Стародубцева: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала в Пекине
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Сегодня, 1 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч 1/8 финала, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и украинка Юлия Стародубцева, занимающая 115-ю строчку в мировом рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 11:00 мск.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2024, вторник. 11:00 МСК
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
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Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Калинская и Стародубцева проведут между собой первую встречу на турнирах уровня WTA.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 8 955 610 проходят с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:2).

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