М. Андреева/Шнайдер — Л. Киченок/Костюк: во сколько начало, где смотреть матч WTA-1000

Сегодня, 1 октября, на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится парный матч второго круга, в котором встретятся российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и украинский дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк.

Матч начнётся не ранее 11:00 мск. Телетрансляция турнира на территории России не проводится, однако будет доступна на сайтах EurosportPlayer и Tennis TV, а также в тематических сообществах в социальных сетях.

В первом круге соревнований в Пекине российская пара разгромила японок Суко Аояму и Эри Ходзуми (6:0, 6:2), а украинский дуэт оказался сильнее чешки Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября.