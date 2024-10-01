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М. Андреева/Шнайдер — Л. Киченок/Костюк: во сколько начало, где смотреть матч WTA-1000

М. Андреева/Шнайдер — Л. Киченок/Костюк: во сколько начало, где смотреть матч WTA-1000
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Сегодня, 1 октября, на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится парный матч второго круга, в котором встретятся российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и украинский дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк.

Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
01 октября 2024, вторник. 11:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Л. Киченок М. Костюк

Матч начнётся не ранее 11:00 мск. Телетрансляция турнира на территории России не проводится, однако будет доступна на сайтах EurosportPlayer и Tennis TV, а также в тематических сообществах в социальных сетях.

В первом круге соревнований в Пекине российская пара разгромила японок Суко Аояму и Эри Ходзуми (6:0, 6:2), а украинский дуэт оказался сильнее чешки Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября.

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Календарь парного турнира в Пекине (ж)
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