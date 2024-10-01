Селиваненко поделился ожиданиями от полуфинала Медведева с Алькарасом в Пекине

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о предстоящем матче полуфинала турнира ATP-500 в Пекине (Китай) между российским теннисистом, пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим в мировом рейтинге третью строчку.

Матч Медведева и Алькараса пройдёт сегодня, 1 октября, начало запланировано на 11:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Конечно, как сказал сам Даниил, любой матч между лидерами — всегда испытание. Даниил и Карлос прекрасно знают игру друг друга. Такие игры становятся противоборством характеров», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.