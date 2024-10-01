Андрей Ольховский: Алькарас — один из лучших в мире, но Медведев в хорошей форме

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче полуфинала турнира ATP-500 в Пекине (Китай) между российским теннисистом, пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим в мировом рейтинге третью строчку.

Матч Медведева и Алькараса пройдёт сегодня, 1 октября, начало запланировано на 11:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сложно сказать, сможет ли Даниил одержать победу над Карлосом. Медведеву трудно даются матчи против этого соперника. Алькарас — один из лучших в мире наравне с Синнером. Матч будет интересным. Всё зависит от Даниила. Он сейчас в хорошей форме. Наверное, фаворитом считается Алькарас, но за счёт стабильности и хорошей подачи Даниил может одержать победу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.