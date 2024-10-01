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Даниил Медведев — Карлос Алькарас: испанец в упорной борьбе выиграл первый сет

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: испанец в упорной борьбе выиграл первый сет
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В эти минуты проходит полуфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (м). 1/2 финала
01 октября 2024, вторник. 11:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Испанец сделал брейк при счёте 5:5 и довёл первый сет до победы — 7:5.

Ранее Медведев и Алькарас провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 5-2 в пользу испанца.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева.

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