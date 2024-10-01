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Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Гонконге, где может сыграть с Симоной Халеп

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Гонконге, где может сыграть с Симоной Халеп
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Завершился матч первого круга «челленджера» в Гонконге, в котором 78-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова в двух сетах обыграла Пиангтарн Плипыч из Таиланда (466-я в рейтинге WTA) — 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Россиянка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

Во втором круге соревнований в Гонконге Блинкова встретится с победительницей матча между экс первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп и экс-россиянкой Ариной Родионовой, представляющей Австралию (114-я в рейтинге WTA).

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