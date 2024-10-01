М. Андреева/Шнайдер — Л. Киченок/Костюк: россиянки забрали первый сет матча в Пекине

В эти минуты проходит матч второго круга парного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречаются российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и украинский дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк.

В первом сете российская пара взяла две подачи соперниц и довела партию до уверенной победы со счётом 6:1.

В первом круге соревнований в Пекине российская пара разгромила японок Суко Аояму и Эри Ходзуми (6:0, 6:2), а украинский дуэт оказался сильнее чешки Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября.