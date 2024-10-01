Даниил Медведев — Карлос Алькарас: россиянин взял медицинский тайм-аут

В эти минуты проходит полуфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором сете при счёте 2:3 россиянин взял медицинский тайм-аут.

Ранее Медведев и Алькарас провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 5-2 в пользу испанца.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева.