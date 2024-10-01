Мирра Андреева и Диана Шнайдер разгромили украинок во 2-м круге парного турнира в Пекине
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Завершился матч второго круга парного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и украинский дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк. Россиянки разгромили соперниц со счётом 6:1, 6:0.
Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
01 октября 2024, вторник. 11:25 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|0
Людмила Киченок
Марта Костюк
Л. Киченок М. Костюк
Матч продолжался 50 минут. Российский дуэт допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет. На счету украинской пары также две двойные ошибки. Они ни разу не подали навылет и не заработали ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале парных соревнований в Пекине Андреева и Шнайдер встретятся с американским дуэтом Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс.
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