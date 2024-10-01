Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева и Диана Шнайдер разгромили украинок во 2-м круге парного турнира в Пекине

Мирра Андреева и Диана Шнайдер разгромили украинок во 2-м круге парного турнира в Пекине
Комментарии

Завершился матч второго круга парного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и украинский дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк. Россиянки разгромили соперниц со счётом 6:1, 6:0.

Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
01 октября 2024, вторник. 11:25 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Л. Киченок М. Костюк

Матч продолжался 50 минут. Российский дуэт допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет. На счету украинской пары также две двойные ошибки. Они ни разу не подали навылет и не заработали ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале парных соревнований в Пекине Андреева и Шнайдер встретятся с американским дуэтом Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс.

Сетка парного турнира в Пекине (ж)
Календарь парного турнира в Пекине (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android