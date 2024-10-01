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«Не покупайте его, ребята». Даниил Медведев пожаловался на применение Hawk-Eye в Пекине

«Не покупайте его, ребята». Даниил Медведев пожаловался на применение Hawk-Eye в Пекине
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Сегодня, 1 октября, состоялся полуфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил третьему номеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6).

Пекин (м). 1/2 финала
01 октября 2024, вторник. 11:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

После одного из розыгрышей Медведев обратился к судье с просьбой посмотреть один из моментов в матче, но получил отказ.

«Зачем ATP покупает службу Hawk-Eye, если нельзя посмотреть, что было в середине розыгрыша? Не покупайте Hawk-Eye, ребята», — сказал после этого россиянин супервайзеру матча.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева.

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