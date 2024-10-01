Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине

Завершился полуфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором встречались пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и третий номер в мировом рейтинге испанец Карлос Алькарас. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу испанца.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету испанца три эйса, одна двойная ошибка и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.

В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).