Анна Калинская с «баранкой» проиграла квалифаеру с Украины в матче 1/8 финала в Пекине

Завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались 14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и украинка Юлия Стародубцева, занимающая 115-ю строчку в мировом рейтинге. Матч закончился со счётом 7:5, 6:0 в пользу Стародубцевой.

Отметим, что представительница Украины начинала турнир в Пекине с квалификационного раунда.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.

В четвертьфинале соревнований в столице Китая Юлия Стародубцева встретится с победительницей матча между шестой ракеткой мира Кори Гауфф из США и японкой Наоми Осакой (73-я в рейтинге WTA).