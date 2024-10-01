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Анна Калинская с «баранкой» проиграла квалифаеру с Украины в матче 1/8 финала в Пекине

Анна Калинская с «баранкой» проиграла квалифаеру с Украины в матче 1/8 финала в Пекине
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Завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались 14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и украинка Юлия Стародубцева, занимающая 115-ю строчку в мировом рейтинге. Матч закончился со счётом 7:5, 6:0 в пользу Стародубцевой.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2024, вторник. 11:10 МСК
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		0
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Отметим, что представительница Украины начинала турнир в Пекине с квалификационного раунда.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.

В четвертьфинале соревнований в столице Китая Юлия Стародубцева встретится с победительницей матча между шестой ракеткой мира Кори Гауфф из США и японкой Наоми Осакой (73-я в рейтинге WTA).

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