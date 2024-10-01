Карлос Алькарас одержал 10-ю победу над игроками из топ-10 в 2024 году, одолев Медведева

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 10-ю победу над игроками из топ-10 рейтинга ATP в 2024 году, переиграв россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку мирового рейтинга, в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай. Испанец обыграл соперника со счётом 7:5, 6:3.

Отметим также, что выход в финал турнира в Пекине стал для Алькараса пятым в нынешнем сезоне. В трёх из четырёх предыдущих он одержал победы.

В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).