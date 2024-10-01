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Алькарас, обыграв Медведева, обошёл Синнера по победам над игроками из топ-5 в 2024 году

Алькарас, обыграв Медведева, обошёл Синнера по победам над игроками из топ-5 в 2024 году
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал седьмую победу над игроками из топ-5 рейтинга ATP в 2024 году, переиграв россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку мирового рейтинга, в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай. Испанец обыграл соперника со счётом 7:5, 6:3.

Пекин (м). 1/2 финала
01 октября 2024, вторник. 11:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Таким образом, испанец обошёл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера по количеству побед над игроками из топ-5 рейтинга ATP в 2024 году. До матча с Медведевым у Алькараса таких триумфов тоже было шесть.

Всего Алькарас в нынешнем сезоне восемь раз играл против соперников из топ-5 рейтинга ATP, потерпев лишь одно поражение.

В финале турнира в Пекине Алькарас может сыграть с Синнером, если тот в своём полуфинале обыграет представителя Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).

Календарь турнира ATP-500 в Пекине
Турнирная таблица турнира ATP-500 в Пекине
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