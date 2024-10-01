Стало известно, что Даниил Медведев сказал Карлосу Алькарасу после поражения в Пекине

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сказал несколько фраз Карлосу Алькарасу после поражения от испанца (5:7, 3:6) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине.

«Я сказал Карлосу, что в следующий раз покрашусь в блондинку и напишу на лбу «Ботик», может, это поможет!» — сказал Медведев после матча.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Россиянин три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету испанца три эйса, одна двойная ошибка и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.

В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).