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Стало известно, что Даниил Медведев сказал Карлосу Алькарасу после поражения в Пекине

Стало известно, что Даниил Медведев сказал Карлосу Алькарасу после поражения в Пекине
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сказал несколько фраз Карлосу Алькарасу после поражения от испанца (5:7, 3:6) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине.

Пекин (м). 1/2 финала
01 октября 2024, вторник. 11:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я сказал Карлосу, что в следующий раз покрашусь в блондинку и напишу на лбу «Ботик», может, это поможет!» — сказал Медведев после матча.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Россиянин три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету испанца три эйса, одна двойная ошибка и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.

В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).

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