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Французский теннисист Артюр Фис стал чемпионом турнира ATP-500 в Токио

Французский теннисист Артюр Фис стал чемпионом турнира ATP-500 в Токио
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24-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис стал победителем турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В финале он обыграл 18-ю ракетку мира соотечественника Уго Умбера со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:3.

Токио (м). Финал
01 октября 2024, вторник. 13:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 8 6
7 		6 6 3
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. Фис 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девят заработанных. На счету его соперника 13 эйсов, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнтов из пяти.

Это третий титул на турнирах ATP в карьере Артюра Фиса и второй категории ATP-500. Турнир в Токио проходил с 25 сентября по 1 октября. Предыдущим чемпионом соревнований был американский теннисист Бен Шелтон.

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