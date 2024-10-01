Французский теннисист Артюр Фис стал чемпионом турнира ATP-500 в Токио
Поделиться
24-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис стал победителем турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В финале он обыграл 18-ю ракетку мира соотечественника Уго Умбера со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:3.
Токио (м). Финал
01 октября 2024, вторник. 13:10 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 8
|6
|
|6 6
|3
Уго Умбер
У. Умбер
Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. Фис 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девят заработанных. На счету его соперника 13 эйсов, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнтов из пяти.
Это третий титул на турнирах ATP в карьере Артюра Фиса и второй категории ATP-500. Турнир в Токио проходил с 25 сентября по 1 октября. Предыдущим чемпионом соревнований был американский теннисист Бен Шелтон.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 октября 2024
-
16:27
-
16:21
-
16:18
-
16:16
-
16:07
-
15:54
-
15:33
-
15:31
-
15:16
-
14:45
-
14:15
-
14:02
-
13:17
-
13:11
-
13:09
-
12:55
-
12:50
-
12:39
-
12:30
-
12:14
-
12:01
-
11:50
-
11:40
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:17
-
07:53
-
07:39
-
07:00
- 30 сентября 2024
-
23:45
-
23:30
-
23:15