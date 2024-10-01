Французский теннисист Артюр Фис стал чемпионом турнира ATP-500 в Токио

24-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис стал победителем турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В финале он обыграл 18-ю ракетку мира соотечественника Уго Умбера со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. Фис 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девят заработанных. На счету его соперника 13 эйсов, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнтов из пяти.

Это третий титул на турнирах ATP в карьере Артюра Фиса и второй категории ATP-500. Турнир в Токио проходил с 25 сентября по 1 октября. Предыдущим чемпионом соревнований был американский теннисист Бен Шелтон.