«Было много позитивного». Даниил Медведев высказался о матче с Алькарасом в Пекине

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса (5:7, 3:6) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«Тяжёлый матч для меня. Думаю, что сыграл действительно хорошо, было много позитивного. В то же время, да,
очень тяжело играть с Карлосом, когда он в отличной форме. Так что да, я провёл довольно хороший матч. Я проиграл. Со мной такое случается не так уж часто. С лучшими игроками такое может случиться», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Россиянин три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету испанца три эйса, одна двойная ошибка и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.
- 1 октября 2024
-
14:45
-
14:15
-
14:02
-
13:17
-
13:11
-
13:09
-
12:55
-
12:50
-
12:39
-
12:30
-
12:14
-
12:01
-
11:50
-
11:40
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:17
-
07:53
-
07:39
-
07:00
- 30 сентября 2024
-
23:45
-
23:30
-
23:15
-
22:40
-
21:00
-
20:00
-
19:12
-
19:00
-
18:00
-
17:35
-
17:21
-
17:06