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«Было много позитивного». Даниил Медведев высказался о матче с Алькарасом в Пекине

«Было много позитивного». Даниил Медведев высказался о матче с Алькарасом в Пекине
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса (5:7, 3:6) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине.

Пекин (м). 1/2 финала
01 октября 2024, вторник. 11:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Тяжёлый матч для меня. Думаю, что сыграл действительно хорошо, было много позитивного. В то же время, да,
очень тяжело играть с Карлосом, когда он в отличной форме. Так что да, я провёл довольно хороший матч. Я проиграл. Со мной такое случается не так уж часто. С лучшими игроками такое может случиться», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Россиянин три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету испанца три эйса, одна двойная ошибка и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.

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