«Одно из немногих мест в мире, где меня любят». Медведев — о поддержке фанатов в Пекине

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о поддержке китайских болельщиков на хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине.

«Здорово. Мне нравится в Китае, я люблю китайских фанатов и чувствую, что это взаимно. Наверное, это одно из немногих мест в мире (улыбается), где меня любят.

На корте Карлос, конечно, производил немного больше шума. Когда мы выступали на Кубке Лэйвера, шумиха

вокруг Карлоса была безумной — наверное, больше, чем вокруг Саши Зверева, а он немец. А здесь, да, я почувствовал, что всё было довольно ровно», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча 1/2 финала с Алькарасом (5:7, 3:6) в Пекине.

Напомним, с 2 по 13 октября в Шанхае (Китай) пройдёт турнир категории «Мастерс». Даниил Медведев начнёт соревнования со второго круга.