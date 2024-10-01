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«Продолжу в Шанхае». Даниил Медведев — об итогах выступления в Пекине

«Продолжу в Шанхае». Даниил Медведев — об итогах выступления в Пекине
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги своего выступления на хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Приехав сюда, я не чувствовал особой уверенности в себе, в своём подходе к теннису. Я выиграл три великолепных матча, хорошо сыграв против трёх неплохих игроков в двух сетах. Я здорово сыграл против Карлоса и с нетерпением жду Шанхая, чтобы продолжить эту позитивную динамику», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча 1/2 финала с Алькарасом (5:7, 3:6).

Напомним, с 2 по 13 октября в Шанхае (Китай) пройдёт турнир категории «Мастерс». Даниил Медведев начнёт соревнования со второго круга.

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