Янчук: Медведева трудно упрекнуть в поражении от Алькараса — Карлос помоложе и быстрее

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса (5:7, 3:6) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине.

«Хотя Медведев мастер высочайшего класса, Алькарас помоложе и побыстрее — сейчас он в ударе. Карлос играл один из лучших своих матчей, опережал Даниила в большинстве перестрелок. Алькарас заставлял играть в более высоком темпе, больше рисковать, отсюда и ошибки у Дани. Испанец превосходил в передвижении и ударах.

Счёт отражает ход матча, это был достойный поединок. Медведева трудно в чём-то упрекнуть, но у него больше ошибок на фоне ускоренной игры. Этот матч не означает, что у Даниила не будет шансов в дальнейшем. Когда идёт затяжная борьба, с Алькарасом появляется больше шансов. Но сейчас Карлос сыграл очень здорово», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.