Янник Синнер стал вторым финалистом турнира ATP-500 в Пекине
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче 1/2 финала он в двух сетах обыграл хозяина корта Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Пекин (м). 1/2 финала
01 октября 2024, вторник. 14:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Итальянец 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету Юньчаокэтэ три эйса, столько же двойных ошибок и ни одного выигранного брейк-пойнта из трёх.
В матче за титул чемпиона China Open — 2024 Синнер сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Напомним, итальянец является действующим чемпионом турнира. В прошлом году он в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.
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