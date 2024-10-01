Селиваненко: Медведев играл хорошо, но только этого недостаточно для победы над Алькарасом
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса (5:7, 3:6) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине.
Пекин (м). 1/2 финала
01 октября 2024, вторник. 11:10 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
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|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Даниил сам оценил для себя сегодняшний матч — он играл хорошо, но это тот случай, когда просто хорошо играть оказывается недостаточно, чтобы обыграть соперника. Алькарас был быстрее и активнее Медведева, за счёт взвинчивания темпа выигрывал важные мячи, заставлял рисковать и делать ошибки. Это был матч, когда именно Карлос выиграл, а не Даниил проиграл», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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