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Карлос Алькарас рассказал, с кем предпочёл бы встретиться в финале турнира в Пекине

Карлос Алькарас рассказал, с кем предпочёл бы встретиться в финале турнира в Пекине
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, с кем хотел бы встретиться в финале турнира категории ATP-500 в Пекине.

«Очевидно, что я бы предпочёл встретиться с Бу в финале, я не могу лгать. Синнер — лучший игрок в мире на данный момент, но, если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Бу, но всё равно был бы счастлив встретиться с Янником», — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча с россиянином Даниилом Медведевым (7:5, 6:3).

В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).

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