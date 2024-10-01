Карлос Алькарас рассказал о тактике на матч с Даниилом Медведевым в полуфинале Пекина

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (7:5, 6:3) в в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине.

«Сегодня я пытался довести Медведева до предела, заставить его бегать из стороны в сторону и играть в моём стиле. Если я допускал ошибку, то набирался терпения и продолжал двигаться вперёд. Мне помог такой подход», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).