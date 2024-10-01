«Я не знал, чего от него ожидать». Янник Синнер — о матче с Юньчаокэтэ в полуфинале Пекина

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над китайцем Бу Юньчаокэтэ ( 6:3, 7:6 (7:3)) в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине.

«Это был очень тяжёлый матч, я не знаком с Бу и не знал, чего от него ожидать. Я показал хороший теннис в первом сете, затем немного потерял интенсивность во втором. Сегодня мне не удалось сделать брейк, хотя у меня ещё было много возможностей. Морально мне удалось выдержать матч и сыграть отличный тай-брейк», — сказал итальянец на послематчевой пресс-конференции.

В матче за титул чемпиона турнира в Пекине Синнер сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, обыгравшим в своём полуфинале россиянина Даниила Медведева (7:5, 6:3).