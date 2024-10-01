«Пока наслаждаюсь выходом в финал». Янник Синнер — о матче с Алькарасом за титул в Пекине

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в финале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине.

«Алькарас? Я рад снова играть в финале здесь, в Пекине. С ним будет совсем по-другому, мы очень хорошо знаем друг друга. Я подумаю о завтрашнем матче, каждая игра между нами складывалась по-разному, и ситуации на корте могут быть всякими. А пока я наслаждаюсь выходом в финал», — сказал итальянец на пресс-конференции после матча с Бу Юньчаокэтэ (6:3, 7:6 (7:3).

Напомним, итальянец является действующим чемпионом турнира в Пекине. В прошлом году он в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.

Решающая встреча за титул чемпиона China Open — 2024 состоится в среду, 2 октября, и начнётся не ранее 12:00 мск.