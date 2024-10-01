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Чжан Шуай: в Пекине я никогда не думала о следующем матче, одной победы было бы достаточно

Чжан Шуай: в Пекине я никогда не думала о следующем матче, одной победы было бы достаточно
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595-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай прокомментировала выход в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Я не смотрела сетку, потому что не выигрывала матчей, поэтому для меня не имело смысла рассчитывать на выход в следующий круг. На этом турнире я никогда не думала о следующем матче. Одной победы мне было бы достаточно. В сетке все игроки имеют более высокий рейтинг, чем я. Когда у тебя ничего нет, тебе нечего терять. Просто нужно выйти на корт и сыграть. Так что мне не о чем особо думать, только лишь готовиться и сосредоточиться на себе», — приводит слова Шуай Punto de Break.

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