Кори Гауфф вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине на отказе Наоми Осаки
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Её соперница, 73-я ракетка мира японка Наоми Осака, снялась с матча четвёртого круга перед началом третьего сета. Итоговый счёт — 3:6, 6:4.
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2024, вторник. 16:40 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
Rt
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|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
Матч продолжался 1 час 28 минут. За два сета Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Осаки один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
За выход в полуфинал на турнире в Пекине Кори Гауфф поборется с украинкой Юлией Стародубцевой, обыгравшей россиянку Анну Калинскую.
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