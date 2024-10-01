Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 1 октября
Во вторник, 1 октября, прошли матчи стадии полуфинала на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня, где сыграл один российский теннисист — Даниил Медведев.
Турнир ATP-500 в Пекине (Китай). Результаты матчей игрового дня 1 октября:
- Карлос Алькарас (Испания) — Даниил Медведев (Россия) — 7:5, 6:3.
- Янник Синнер (Италия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 6:3, 7:6.
Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева.
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