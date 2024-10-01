Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 1 октября
Во вторник, 1 октября, состоялись матчи четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Россиянка Анна Калинская покинула соревнования, неожиданно проиграв 115-й ракетке мира украинке Юлии Стародубцевой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 1 октября:
- Паула Бадоса (Испания, 15) — Джессика Пегула (США, 2) — 6:4, 6:0.
- Чжан Шуай (Китай, WC) — Магдалена Френх (Польша, 23) — 6:4, 6:2.
- Юлия Стародубцева (Украина, Q) — Анна Калинская (Россия, 10) — 7:5, 6:0.
- Наоми Осака (Япония) — Кори Гауфф (США, 4) — 6:3, 6:4.
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