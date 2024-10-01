Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 1 октября

Во вторник, 1 октября, состоялись матчи четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Россиянка Анна Калинская покинула соревнования, неожиданно проиграв 115-й ракетке мира украинке Юлии Стародубцевой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 1 октября: