Анастасия Мыскина: всё, что попадает в организм спортсмена, — это его ответственность

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина высказалась о нарушении антидопинговых правил.

«Есть закон: всё, что попадает в организм спортсмена, – это ответственность спортсмена. Прежде чем теннисист принимает таблетку от простуды, надо всё перепроверить и уточнить.

У нас игроки должны пройти обязательный курс РУСАДА. Потом спортсмен проходит тест и отвечает на вопросы по лекции. Большая ошибка в том, что многие перекладывают эту историю на маму, на папу, на бабушку, на дедушку, на агента… И считают, что это ерунда, а потом сталкиваются с проблемами, которые можно вообще не разрешить», — сказала Мыскина в эфире «Больше! Лайв».