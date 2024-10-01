Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Мыскина: всё, что попадает в организм спортсмена, — это его ответственность

Анастасия Мыскина: всё, что попадает в организм спортсмена, — это его ответственность
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина высказалась о нарушении антидопинговых правил.

«Есть закон: всё, что попадает в организм спортсмена, – это ответственность спортсмена. Прежде чем теннисист принимает таблетку от простуды, надо всё перепроверить и уточнить.

У нас игроки должны пройти обязательный курс РУСАДА. Потом спортсмен проходит тест и отвечает на вопросы по лекции. Большая ошибка в том, что многие перекладывают эту историю на маму, на папу, на бабушку, на дедушку, на агента… И считают, что это ерунда, а потом сталкиваются с проблемами, которые можно вообще не разрешить», — сказала Мыскина в эфире «Больше! Лайв».

Материалы по теме
Стало известно, что Даниил Медведев сказал Карлосу Алькарасу после поражения в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android