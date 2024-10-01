Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 2 октября

В среду, 2 октября, пройдут матчи стадии четвёртого круга на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, где выступит единственная оставшаяся россиянка в сетке турнира — Мирра Андреева.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 2 октября (время — московское, предварительное):

7:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Мэдисон Киз (США);

9:30. Кристина Букша (Испания) — Каролина Мухова (Чехия);

11:00. Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия);

15:00. Аманда Анисимова (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Соревнования в Пекине завершатся 6 октября.