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Турнир ATP-500 в Пекине: расписание игрового дня 2 октября

Турнир ATP-500 в Пекине: расписание игрового дня 2 октября
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В среду, 2 октября, состоится финальный матч на хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием последнего дня соревнований.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай). Расписание игрового дня 2 октября (время московское, предварительное):

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл российского теннисиста Даниила Медведева. Отметим, что в полуфинале Синнер одолел Алькараса.

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