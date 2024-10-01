Турнир ATP-500 в Пекине: расписание игрового дня 2 октября

В среду, 2 октября, состоится финальный матч на хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием последнего дня соревнований.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай). Расписание игрового дня 2 октября (время московское, предварительное):

Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл российского теннисиста Даниила Медведева. Отметим, что в полуфинале Синнер одолел Алькараса.