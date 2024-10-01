Наоми Осака раскрыла причину снятия с турнира в Пекине

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, почему была вынуждена сняться с матча на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Напомним, японка играла с американкой Кори Гауфф, выиграла первый сет, а после проигранного второго не смогла продолжить встречу.

«Всем привет, хотела сказать, что невероятно благодарна и рада тому, что сыграла в Пекине. Чувствую, что обязана поделиться предысторией сегодняшнего дня. У меня заклинило спину на тренировке, и, честно говоря, я была не уверена, что вообще сыграю, но хотела попытаться. К сожалению, во время матча становилось всё хуже и хуже. Но оно того стоило», — написала Осака на своей странице в соцсетях.