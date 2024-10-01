Наоми Осака раскрыла причину снятия с турнира в Пекине
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, почему была вынуждена сняться с матча на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Напомним, японка играла с американкой Кори Гауфф, выиграла первый сет, а после проигранного второго не смогла продолжить встречу.
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2024, вторник. 16:40 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Всем привет, хотела сказать, что невероятно благодарна и рада тому, что сыграла в Пекине. Чувствую, что обязана поделиться предысторией сегодняшнего дня. У меня заклинило спину на тренировке, и, честно говоря, я была не уверена, что вообще сыграю, но хотела попытаться. К сожалению, во время матча становилось всё хуже и хуже. Но оно того стоило», — написала Осака на своей странице в соцсетях.
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