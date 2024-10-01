Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака раскрыла причину снятия с турнира в Пекине

Наоми Осака раскрыла причину снятия с турнира в Пекине
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, почему была вынуждена сняться с матча на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Напомним, японка играла с американкой Кори Гауфф, выиграла первый сет, а после проигранного второго не смогла продолжить встречу.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2024, вторник. 16:40 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		4
3 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Всем привет, хотела сказать, что невероятно благодарна и рада тому, что сыграла в Пекине. Чувствую, что обязана поделиться предысторией сегодняшнего дня. У меня заклинило спину на тренировке, и, честно говоря, я была не уверена, что вообще сыграю, но хотела попытаться. К сожалению, во время матча становилось всё хуже и хуже. Но оно того стоило», — написала Осака на своей странице в соцсетях.

Материалы по теме
«Вообще нет уважения». Россиянка разнесла WTA и двух звёзд тенниса — её массово поддержали
«Вообще нет уважения». Россиянка разнесла WTA и двух звёзд тенниса — её массово поддержали
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android