Янник Синнер — Карлос Алькарас: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 октября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится финальный матч, в котором встретятся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третий в мировом рейтинге испанец Карлос Алькарас.

Матч начнётся в 12:00 мск. Официальная телетрансляция турнира на территории Российской Федерации не проводится, для зарубежных пользователей она будет доступна на сайтах EurosportPlayer и Tennis TV. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Синнер обыграл 96-ю ракетку мира Бу Юньчаокэтэ из Китая (6:3, 7:6 (7:3)), Алькарас также в двух партиях победил пятого в мировом рейтинге российского теннисиста Даниила Медведева (7:5, 6:3).