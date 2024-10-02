Янник Синнер — Карлос Алькарас: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 октября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится финальный матч, в котором встретятся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третий в мировом рейтинге испанец Карлос Алькарас.
Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Матч начнётся в 12:00 мск. Официальная телетрансляция турнира на территории Российской Федерации не проводится, для зарубежных пользователей она будет доступна на сайтах EurosportPlayer и Tennis TV. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале Синнер обыграл 96-ю ракетку мира Бу Юньчаокэтэ из Китая (6:3, 7:6 (7:3)), Алькарас также в двух партиях победил пятого в мировом рейтинге российского теннисиста Даниила Медведева (7:5, 6:3).
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