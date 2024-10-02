Янник Синнер — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00

Сегодня, 2 октября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится финальный матч, в котором встретятся первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и третий номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее теннисисты поровну разделили между собой все титулы сезона на турнирах «Большого шлема»: Янник Синнер одержал победы на хардовых Australian Open и US Open, Карлос Алькарас был сильнее всех на грунтовом «Ролан Гаррос» и травяном Уимблдоне.

Призовой фонд турнире ATP-500 в Пекине составляет $ 3 720 165.