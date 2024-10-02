Карлос Алькарас заявил, что ему приятно являться примером для подражания

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на то, что многие дети, подающие мячи на соревнованиях, называют его своим примером для подражания.

«Здорово, что меня поддерживает столько людей. Я рад, что у меня много поклонников, и они поддерживают меня. Для меня это всегда здорово. Я пытаюсь вдохновить их действительно хорошим образом, своим поведением и тем, как я играю, тем, как я подхожу к каждому матчу. Когда я вижу детей, подающих мячи на матчах, я пытаюсь просто поговорить с ними. Это были замечательные моменты, когда я их видел. Так что для меня это здорово, и я счастлив это знать», — приводит слова Алькараса China Open Press.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 26 сентября по 2 октября. В полуфинале хардового турнира категории ATP-500 испанец обыграл россиянина Даниила Медведева. В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).