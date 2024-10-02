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Карлос Алькарас заявил, что ему приятно являться примером для подражания

Карлос Алькарас заявил, что ему приятно являться примером для подражания
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на то, что многие дети, подающие мячи на соревнованиях, называют его своим примером для подражания.

«Здорово, что меня поддерживает столько людей. Я рад, что у меня много поклонников, и они поддерживают меня. Для меня это всегда здорово. Я пытаюсь вдохновить их действительно хорошим образом, своим поведением и тем, как я играю, тем, как я подхожу к каждому матчу. Когда я вижу детей, подающих мячи на матчах, я пытаюсь просто поговорить с ними. Это были замечательные моменты, когда я их видел. Так что для меня это здорово, и я счастлив это знать», — приводит слова Алькараса China Open Press.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 26 сентября по 2 октября. В полуфинале хардового турнира категории ATP-500 испанец обыграл россиянина Даниила Медведева. В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).

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